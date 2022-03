Războiul din Ucraina Joi, 03 Martie 2022, 08:54

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Victoria Azarenka a fost criticată zilele acestea pentru că nu a luat nicio poziție faţă de invadarea Ucrainei de către Rusia. Dublă câştigătoare de Grand Slam şi fost lider WTA, jucătoarea din Belarus a făcut primele declarații într-o postare pe rețelele de socializare.

Victoria Azarenka Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

A opta zi de război în Ucraina - Cele mai importante evenimente sunt LiveText pe HotNews.ro.

Azarenka s-a declarat devastată de suferinţele produse de războiul din Ucraina și uimită de dezbinarea din prezent.

"Sunt devastată de acțiunile care au avut loc în ultimele zile în și împotriva Ucrainei. Este sfâșietor să vezi câți oameni nevinovați au fost afectați și continuă să fie afectați de asemenea violențe.

Încă din copilărie, am văzut și am trăit alături de ucraineni și bieloruși, ambele națiuni fiind prietenoase și susținându-se una pe cealaltă. Îmi este greu să asist la separarea violentă care are loc în prezent, în loc să ne sprijinim și să găsim compasiune unul pentru celălalt.

Inima mea este alături de toți cei afectați direct și indirect de acest război care provoacă atât de multă durere și suferință. Sper și îmi doresc pace și încheierea războiului"- Victoria Azarenka.

Fanii Victoriei Azarenka, nemulțumiți de postarea sportivei: FĂ CEVA

Mulți dintre fanii Victoriei consideră că sportiva ar fi trebuit să condamne în termeni mai duri acțiunile președintelui bielorus Alexandr Lukashenko, cel care i-a permis lui Putin să invadeze Ucraina și prin nord.

"Speranța și dorința nu sunt suficiente - FĂ CEVA" sau "Slabă declarație. Nici măcar nu vorbește împotriva lui Lukashenko? Să-i fie rușine" sunt doar câteva dintre comentariile încasate de Victoria, care a primit însă și un mesaj de mulțumire din partea Elinei Svitolina.

\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFC\uD83D\uDC99\uD83D\uDC9B — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) March 2, 2022

Invazia a ucis peste 2.000 de civili ucraineni şi a distrus sute de structuri, case, spitale, grădiniţe şi facilităţi de transport, a anunţat, miercuri, serviciul de urgenţă al Ucrainei.

Organizaţia Naţiunilor Unite a estimat că peste 870.000 de persoane au fugit din Ucraina de la lansarea invaziei ruse, la 24 februarie, în ceea ce pare să devină cea mai mare criză de refugiaţi din Europa, din acest secol, informează Reuters.