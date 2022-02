Colaboratorul străin pe care Simona Halep îl va avea la turneele de la Dubai și Doha

Simona Halep a rămas fără antrenori după ce a întrerupt colaborarea cu Daniel Dobre și Adrian Marcu, iar la turneele de la Dubai și Doha (următoarele din calendarul competițional al sportivei) va fi însoțită de un colaborator străin.









Conform Treizecizero.ro , Simona a ales să fie însoțită la respectivele întreceri de un colaborator francez (sparring partner).





Acesta lucrează la celebra academie a lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams.









"Şi înainte de Darren, a fost greu de găsit un antrenor potrivit. Şi aşa e mereu. E foarte greu să-ţi găseşti un antrenor care să se potrivească cu tine, ca om, e ceva foarte sensibil. Mi s-a părut greu întotdeauna. Bine, şi eu sunt o persoană exigentă, şi cu mine, dar şi cu echipa.



Tot timpul am impresia că trebuie mai bine, mai bine, mai bine. Într-un astfel de parteneriat, trebuie să accepţi şi lucrurile mai puţin bune, ca într-o căsnicie.



E complicat. Trebuie să îţi găseşti un balans. Iar eu cu Darren l-am găsit, de aceea a rezistat relaţia aşa de mult, pentru că el m-a înţeles foarte bine. A fost şi un psiholog, nu doar un antrenor. M-a învăţat şi lucruri în afara tenisului.



Aşa am putut deveni mai deschisă, mai relaxată. Să nu fiu tot timpul încrâncenată că trebuie să fac totul pentru tenis. Şi am făcut. Asta e ideea pe care o am eu: sunt profesionistă şi îmi place să muncesc 100%, nu cu jumătate de măsură", a declarat Simona Halep, pentru sursa citată.