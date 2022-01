VIDEO Denis Shapovalov, reacție virulentă în timpul meciului cu Rafael Nadal: "Sunteți toți corupți"

Denis Shapovalov a oferit faza zilei de la Australian Open, canadianul luându-se la un moment dat de arbitrul de scaun. Iritat de faptul că Rafael Nadal și-a luat prea mult timp pentru a servi, canadianul i-a transmis lui Carlos Bernardes următoarele: "Sunteți toți corupți".

La începutul setului al doilea, Denis s-a luat de arbitrul de scaun: "Sunteți toți corupți", i-a transmis canadianul acestuia.



Shapovalov a fost nemulțumit de faptul că Nadal și-a luat prea mult timp înainte de un serviciu. Ibericul a primit avertisment până la urmă din partea lui Carlos Bernardes, dar nu în acel moment.



Denis a continuat să comenteze, iar Rafa s-a dus până la fileu unde a discutat cu adversarul său.



După patru ore și 8 minute, Rafa s-a impus cu 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.



\uD83D\uDDE3️ "You guys are all corrupt!"



Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. \uD83D\uDE33\uD83E\uDD2F#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc