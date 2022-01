VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, cu mari emoții în semifinale după ce a condus cu 2-0 la seturi

Rafael Nadal a făcut pasul în semifinalele de la Australian Open după o adevărată bătălie cu Denis Shapovalov. Ibericul a condus cu 2-0 la seturi, dar canadianul a întors meciul și a trimis duelul într-o manșă decisivă. După patru ore și 8 minute, Nadal s-a impus cu mare dificultate și continuă parcursul de la Melbourne.

Nadal a dominat partida de pe Rod Laver Arena în primele două seturi (6-3, 6-4), iar duelul părea unul care se va încheia rapid.



Denis a reușit să treacă peste toate problemele de până la acel punct: a servit foarte bine, a fost decisiv de la retur, a pus presiune mare pe adversar, iar soarta meciului s-a întors incredibil. Shapovalov a câștigat următoarele două seturi (6-4, 6-3), iar partida avea parte de un decisiv.



Tot Shapovalov a fost vioara întâi și în debutul setului al cincilea, a avut mingi de break, dar din păcate pentru el nu a putut profita.



A fost momentul de cotitură: Nadal a revenit (ca de atâtea ori în carieră), a făcut breakul, iar apoi și-a ținut serviciul până la final (6-3).

Meciul a fost unul teribil din punct de vedere fizic, o adevărată bătălie de patru ore și 8 minute (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3).

One for the ages ✨



