LiveScore Sorana Cîrstea vs Anastasia Pavlychenkova, în turul trei de la Australian Open

Sorana Cîrstea (38 WTA) se duelează în turul al treilea de la Australian Open cu Anastasia Pavlyuchenkova, a 10-a favorită de la Melbourne.



Meciul Soranei cu Anastasia este ultimul al zilei de sâmbătă de pe Rod Laver Arena.





Cîrstea și Pavlyuchenkova s-au întâlnit de șase ori în circuitul mondial, victoriile fiind împărțite: 3-3.



Sorana Cîrstea vs Anastasia Pavlyuchenkova:

2018, Eastbourne: 2-6, 7-5, 6-4 pentru Pavlyuchenkova

2017, Madrid: 6-1, 3-6, 7-6(5) pentru Cîrstea

2013, New Haven: 3-0 abandon Cîrstea

2011, Linz: 4-6, 6-0, 6-4 pentru Cîrstea

2010, Istanbul: 6-4, 6-2 pentru Pavlyuchenkova

2008, FES: 6-4, 6-2 pentru Cîrstea.





Danielle Collins (27) - Clara Tauson 4-6, 6-4, 7-5

Elise Mertens (19) - Zhang Shuai 6-2, 6-2

Simona Halep (14) - Danka Kovinic 6-2, 6-1

Alize Cornet - Tamara Zidansek (29) 4-6, 6-4, 6-2

Iga Swiatek (7) - Daria Kasatkina (25) 6-2, 6-3

Kaia Kanepi - Maddison Inglis 2-6, 6-2, 6-0

Aryna Sabalenka (2) - Marketa Vondrousova (31) 4-6, 6-3, 6-1



Optimi:

Marile favorite Aryna Sabalenka (2), Iga Swiatek (7), Simona Halep (14) și Elise Mertens (19) în optimi.

Ashleigh Barty (1) vs Amanda Anisimova
Jessica Pegula (21) vs Maria Sakkari (5)
Barbora Krejcikova (4) vs Victoria Azarenka (24)
Madison Keys vs Paula Badosa (8)
Danielle Collins (27) vs Elise Mertens (19)
Simona Halep (14) vs Alize Cornet
Iga Swiatek (7) vs Sorana Cîrstea / Anastasia Pavlyuchenkova (10)
Kaia Kanepi vs Aryna Sabalenka (2).