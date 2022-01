Australian Open: Alize Cornet, adversara Simonei Halep, a furnizat surpriza zilei - Meciuri interesante în optimile de la Melbourne

Alize Cornet a reușit surpriza zilei la Melbourne, franțuzoaica revenind incredibil împotriva favoritei Tamara Zidansek (cap de serie 29 - semifinalistă la Roland Garros 2021). În rest, favoritele și-au respectat statutul, iar în optimi vom avea parte de dueluri foarte interesante.



Cornet s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-2, după un meci de două ore și 43 de minute. Ea va juca în optimi cu Simona Halep.



Marile favorite Aryna Sabalenka (2), Iga Swiatek (7), Simona Halep (14) și Elise Mertens (19) au obținut sâmbătă calificarea în optimi.

Ashleigh Barty (1) vs Amanda AnisimovaJessica Pegula (21) vs Maria Sakkari (5)Barbora Krejcikova (4) vs Victoria Azarenka (24)Madison Keys vs Paula Badosa (8)Danielle Collins (27) vs Elise Mertens (19)Simona Halep (14) vs Alize CornetIga Swiatek (7) vs Sorana Cîrstea / Anastasia Pavlyuchenkova (10)Kaia Kanepi vs Aryna Sabalenka (2).