Campioană la Melbourne la ediția din 2020, Sofia Kenin a fost eliminată de la Australian Open încă din runda inaugurală. Locul 13 în ierarhia mondială, Kenin a cedat împotriva compatrioatei Madison Keys.



Keys (51 WTA) a avut câștig de cauză după două seturi echilibrate, scor 7-6(2), 7-5. Meciul a durat o oră și 31 de minute.



