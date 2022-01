Coco Gauff (favorită 18 a turneului) a părăsit Australian Open 2022 încă din runda inaugurală, sportiva din SUA câștigând doar șase gameuri în meciul cu Qiang Wang (112 WTA).



Chinezoaica s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, după un meci care a durat o oră și 13 minute.



Problemele lui Gauff au plecat în primul rând de la serviciu: a avut procentaje slabe pe această lovitură (57% puncte câștigate cu primul și 45% pe al doilea). Americanca a avut 15 lovituri câștigătoare, dar și 38 de erori neforțate, iar balanța s-a înclinat în favoarea adversarei.



Sweet revenge for \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 Wang Qiang



She picks up her first win over Coco Gauff in three attempts with an impressive 6-4 6-2 performance.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/GkZWvIPh5e