FOTO Novak Djokovic s-a întors în hotelul de carantină - Când va fi luată o decizie finală în cazul sârbului

Novak Djokovic se află din nou în custodia forţelor australiene de frontieră, iar prima audiere în instanţă în cadrul contestaţiei depuse de avocaţii liderului mondial la a doua decizie de a i se anula viza de intrare în ţară a fost scurtă şi s-a încheiat, informează The Age.

Judecătorul şi părţile implicate, reprezentanţii tenismenului sârb şi ai ministrului Imigraţiei, Alex Hawke, au discutat chestiuni procedurale despre modul în care contestarea anulării vizei va avea loc în acest weekend.

Toate părţile au fost de acord ca audierea să aibă loc duminică, de la ora locală 09:30 (00:30, ora României).

Audierea a fost una administrativă, singura dispută între părţi fiind dacă dosarul va fi judecat duminică de un singur judecător al instanţei sau de un complet format din trei judecători.

În cazul în care cazul este prezentat în faţa a trei judecători, ministrul Hawke nu va avea nicio cale de a contesta sentinţa.

Judecătorul David O’Callaghan a spus că va lua o decizie în această privinţă în cursul zilei de sâmbătă.

Djokovic se află, de sâmbătă dimineaţă, în custodia forţelor australiene de frontieră, după ce ministrul Imigraţiei i-a ridicat a doua oară într-o săptămână viza de intrare în ţară liderului ATP.

Pentru a evita un circ mediatic, autoritățile australiene l-au reținut pe sârb într-un loc care nu a fost dat publicității. Conform presei de la Antipozi, acesta s-a prezentat sâmbătă, la ora 08:00 (vineri, ora 23:00 în România), la birourile Ministerului Imigrării, unde a fost audiat timp de două ore. Sârbul petrecut patru ore alături de avocații săi pentru a-și organiza apărarea.

Sârbul a fost surprins de jurnaliști în mașina care l-a readus în hotelul de carantină din Carlton, scrie publicația online The Age.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y