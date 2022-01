Emma Răducanu nu se regăsește - Înfrângere severă în primul tur de la WTA Sydney

Emma Răducanu a părăsit turneul WTA de la Sydney din runda inaugurală, campioana de la US Open 2021 suferind una dintre cele mai severe înfrângeri din carieră. Britanica a câștigat doar un singur game și a fost depășită în doar 55 de minute.



Locul 18 în ierarhia mondială, Emma a fost învinsă categoric, scor 6-0, 6-1, de Elena Rybakina (locul 13 WTA și a noua favorită de la Sydney). Partida a durat doar 55 de minute.



Emma a comis șase duble greșeli și a avut procentaje incredibil de slabe la serviciu (53.6% puncte câștigate cu primul și 13.3% (!) cu al doilea).



În aceste condiții, era aproape imposibil să reziste într-un meci contra unei sportive cu un serviciu redutabil precum Rybakina.

Emma a reușit să câștige singurul game după o serie de nouă consecutive ale adversarei.



În total, Răducanu a câștigat 33 de puncte, spre deosebire de cele 55 ale advesarei.



Emphatic \uD83D\uDCA5



\uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFF Elena Rybakina's first-strike tennis blitzes past Raducanu to set up a clash with Garcia!#SydneyTennisClassic pic.twitter.com/lXMlkYt9oh