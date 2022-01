Discursul Simonei Halep după titlul câștigat la WTA Melbourne - Mesajul transmis lui Darren Cahill

​​Simona Halep a câștigat WTA Melbourne Summer Set 1, turneu de categorie "250". La festivitatea de premiere, sportiva noastră a mulțumit echipei sale pentru sprijin, dar i-a adresat câteva cuvinte și lui Darren Cahill, fostul său antrenor (a fost în tribună la finala cu Veronika Kudermetova, încheiată 6-2, 6-3 pentru sportiva noastră).









Discursul Simonei Halep după titlul de la WTA Melbourne





Simona a câștigat titlul cu numărul 23 din carieră, iar la finalul partidei cu Veronika Kudermetova a avut cuvinte de laudă pentru echipa sa, dar nu l-a uitat nici pe Darren Cahill.







"Este o plăcere să am un alt discurs, aici, pe acest frumos teren. Acum câţiva ani nu am fost învingătoarea (n.r. despre finala AO pierdută în 2018), dar este foarte drăguţ să revin şi să joc în faţa dumneavoastră, aşa că vă mulţumesc pentru susţinere, a fost o plăcere şi m-aţi ajutat să câştig în acest an.







Veronika, bravo pentru această săptămână. Ştiu că poate nu ai jucat la cel mai înalt nivel al tău, dar a fost un meci bun şi îţi doresc succes la open, este mult mai important.



Echipei mele îi mulţumesc, bineînţeles, că a fost alături de mine. Nu este uşor să lucrezi cu mine, ştiu asta, dar vă mulţumesc şi hai să continuăm să câştigăm, pentru că îmi place această senzaţie.







O parte din inima mea, de multe ori am spus asta (n.r. este în Australia)... L-am văzut pe Darren pe ecran, aşa că aş vrea să-i mulţumesc că a venit să mă urmărească.







Nu mai este antrenorul meu, dar este ca din familia mea, aşa că este întotdeauna o plăcere să vin aici şi simt că pacă sunt o parte din Australia. Vă mulţumesc încă o dată" - Simona Halep, la festivitatea de premiere, citată de News.ro.