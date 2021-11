Rusia a câștigat prima ediție a Billie Jean King Cup

În primul meci de simplu, Daria Kasatkina (28 WTA) a trecut cu 6-2, 6-4, de Jil Teichmann (39 WTA).

În cel de-al doilea meci, Liudmila Samsonova (40 WTA) a învins-o surprinzător pe Belinda Bencic (17 WTA) cu 3-6, 6-3, 6-4, campioana olimpică en titre, după o partidă de două ore şi jumătate.

În semifinale, Rusia trecuse de SUA, iar Elveţia de Australia.

It's been 13 years, but the RTF have their hands back on the Billie Jean King Cup \uD83C\uDFC6\uD83D\uDE0D#BJKCupFinals pic.twitter.com/y5Ka23vubb