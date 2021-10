Emma Răducanu, anunțată la un alt turneu în acest sfârșit de sezon competițional

Turneul de la Abu Dhabi reuneşte şase tenismeni importanţi care se întrec timp de trei zile. În paralel, este programat un meci de simplu feminin.



La ultimele ediţii, jucătoarele invitate au fost Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova, Jelena Ostapeno şi Ajla Tomljanovic. Ediţia din 2020 nu a avut loc din cauza pandemiei de coronavirus.

"Încă de la înfiinţare (n.r. - 2009), competiţia s-a dovedit a fi incredibil de populară pentru oamenii din Abu Dhabi şi din întreaga lume, aşa că putem anunţa revenirea acesteia în calendar, cu fani prezenţi în tribune, ceea ce reprezintă un moment foarte special pentru noi.



Ne provocăm pe noi înşine la fiecare ediţie pentru a oferi o experienţă de neuitat publicului nostru, de la fanii tenisului şi fidelii evenimentelor live, până la familiile şi vizitatorii internaţionali.



Cea de-a XIII-a ediţie se conturează a fi una dintre cele mai bune până în prezent, cu oportunitatea pentru toată lumea de a se reconecta, personal, într-un mediu sigur.

Make way for Emma \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7



Announcing @EmmaRaducanu as the first player for #MWTC 2021. \uD83E\uDD29 Get your tickets to watch the US Open champion: https://t.co/eliTsZEx8j#MWTC #MakeWayForTheBest pic.twitter.com/mLjbYH6S7W