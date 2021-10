Indian Wells: Elena Rybakina, Elise Mertens și Emma Răducanu, eliminate / Leylah Fernandez merge mai departe (Rezultatele zilei)

Simona Halep (România/favorită 11) vs Marta Kostyuk (Ucraina) 7-6(2), 6-1

6-2, 6-3 Sorana Cîrstea (România/32) vs Misaki Doi (Japonia)

Irina Begu (România) vs Jil Teichmann (Elveţia/31) 7-5, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Emma Răducanu (Marea Britanie/17) 6-2, 6-4

Elina Svitolina (Ucraina/4) vs Tereza Martincova (Cehia) 6-2, 7-5

Jelena Ostapenko (Letonia/24) vs Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-3, 6-0

Veronika Kudermetova (Rusia/25) vs Liudmila Samsonova (Rusia) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (Polonia/2) vs Petra Martic (Croaţia) 6-1, 6-3

Shelby Rogers (SUA) vs Kristina Kukova (Slovacia) 6-2, 6-2

Jessica Pegula (SUA/19) vs Sloane Stephens (SUA) 6-2, 6-3

Petra Kvitova (Cehian/7) vs Arantxa Rus (Olanda) 6-2, 6-2

Anastasia Pavlyucenkova (Rusia/9) vs Madison Keys (SUA) 6-3, 6-1

Yulia Putintseva (Kazakhstan) vs Elena Rybakina (Kazahstan/13) 6-2, 7-6(5)

Victoria Azarenka (Belarus) vs Magda Linette (Polonia) 7-5, 3-0 (abandon Linette).

Jasmine Paolini (Italia) vs Elise Mertens (Belgia/14) 3-6, 6-4, 6-4Leylah Fernandez (Canada/23) vs Alize Cornet (Franța) 6-2, 6-3BNP Paribas Open, turneu de categorie "WTA 1000", are loc pe "hard" între 6-17 octombrie la Indian Wells (California) și este dotat cu premii în valoare de 8.761.725 de dolari.