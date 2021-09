Simona Halep se căsătorește - Anunțul zilei în sportul românesc

La sosirea de la New York, acolo unde a participat la US Open, Simona Halep a anunțat că se căsătorește cu Toni Iuruc.





Simona Halep a confirmat căsătoria



"Da, domnul Năstase (n.r. Ilie) m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoții. Sunt emoții diferite (n.r. față de meciurile de tenis). E partea personală, tenisul rămâne tenis, dar aici e mult mai important pasul și sunt bucuroasă că se întâmplă" - Simona Halep, la aeroport, citată de Digisport.











Când va avea loc evenimentul



Anterior, Ilie Năstase lansase informația în spațiul public, la Teo Show.







"De ziua ei (a Ioanei - soția fostului lider ATP).... Am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15 (septembrie), la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei" - Ilie Năstase.









Vor veni doar rudele





Despre fericitul eveniment din familia Halep a vorbit și Stere, tatăl Simonei.







"Este cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. Vor veni doar rudele și familia, dar noi suntem un neam mare, încă nu i-am numărat pe toți. Nu am emoții, pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut.





Păi, cum să mă înțeleg? (n.r. cu viitorul ginere) Mă înțeleg foarte bine, deocamdată. După cum se vede, și Simona e ok, totul îi merge foarte bine" - Stere Halep, la Antena Stars.







Simona Halep s-a logodit cu Toni Iuruc în luna iunie a acestui an, în pauza competițională pe care a avut-o din cauza accidentării suferite la gambă (la turneul de la Roma, pe 12 mai).