LiveBLOG Roland Garros: Irina Begu, la o victorie de semifinalele de la dublu - Coco Gauff, start lansat de meci

Gauff a bifat primul break al partidei (3-0).



În primul meci al zilei din sferturile tabloului feminin de simplu se duelează Coco Gauff (25 WTA) și Barbora Krejcikova (33 WTA).



Perechea Irina Begu/Nadia Podoroska se duelează pentru un loc în semifinale cu dublul Petra Martic/Shelby Rogers. Este primul meci de pe Simonne Mathieu.



Ziua a 11-a de la Roland Garros ne aduce meciuri unul și unul. Irina Begu forțează calificarea în semifinalele de dublu, ea fiind singura noastră reprezentantă rămasă la Paris. Vor intra în scenă și marii favoriți: Iga Swiatek, Rafael Nadal și Novak Djokovic. Rămâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă miercuri în complexul de la Porte d'Auteuil.

Fancy seeing you here \uD83D\uDE31



Sakkari and Swiatek paired up in practice leading up to the tournament, but now they must square off for a spot in the SFs \uD83D\uDC47#RolandGarros