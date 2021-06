Rafael Nadal, în semifinale la Roland Garros / Diego Schwartzman a oprit o serie impresionantă a ibericului

După un prim set câștigat fără prea mari emoții de Rafa (6-3), Diego a reușit să facă două break-uri în setul secund și pună capăt unei serii începute de iberic în finala ediției din 2019 (s-a impus cu 6-4).

Schwartzman a condus cu 4-3 în setul al treilea (fără break-uri), moment în care Nadal a apăsat pedala de accelerație și a câștigat următoarele nouă game-uri (6-4, 6-0).

1️⃣0️⃣5️⃣ wins (& counting...) @RafaelNadal clinches a hard-fought win over Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. He'll face Djokovic or Berretini in his 14th #RolandGarros SF \uD83D\uDC4A pic.twitter.com/GAf9kjOkfz

Diego the conquerer ⚔️@dieschwartzman takes the second set 6-4, and becomes the first to win a set over Nadal at #RolandGarros since Thiem 2019. \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/cJ3O8WQQdA