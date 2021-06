Turneul carierei: Tamara Zidansek (85 WTA), în semifinale la Roland Garros

​A învins-o în optimi pe Sorana Cîrstea, iar marți a făcut pasul spre semifinalele de la Roland Garros, după un meci de mare luptă contra ibericei Paula Badosa (favorită 33). Tamara Zidansek reușește la Paris turneul carierei.







Confruntarea de pe Chatrier a fost una echilibrată, cu multe răsturnări de situație și cu o mare risipă de energie. Zidansek a avut câștig de cauză în trei seturi, scor 7-5, 4-6, 8-6, după o partidă de două ore și 26 de minute.







"E o nebunie, sunt foarte fericită. Am încercat să mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut. Mă bucur că am revenit în setul al treilea. Întotdeauna este plăcut să câștigi, nu conștientizez ce am realizat" - Tamara Zidansek.







De știut:

Tamara este prima slovenă calificată vreodată în semifinale la un Grand Slam.

Până la ediția din acest an de la Roland Garros, Zidansek nu trecuse niciodată de turul al doilea la un Grand Slam.

Unstoppable \uD83D\uDE80



World No. 85 Tamara Zidansek had previously never reached R3 at a major. She’s now a Grand Slam *semi-finalist* with a 7-5, 4-6, 8-6 takedown of No.33 seed Paula Badosa. #RolandGarros pic.twitter.com/ef0xgCQgsN — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021

Cum arată sferturile de la Roland Garros 2021





În sferturile de finală de la Paris și-a făcut loc o singură jucătoare din TOP 10 WTA, Iga Swiatek. Toate favoritele (mai puțin Simona Halep, care nu a participat) au părăsit pe rând competiția (abanonduri sau pe teren).







Tamara Zidansek (85 WTA) vs Paula Badosa (35 WTA, favorită 31) 7-5, 4-6, 8-6