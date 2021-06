VIDEO Roger Federer, în optimi după o victorie în patru seturi / Meciul cu Dominik Keopfer s-a terminat după miezul nopții

Germanul Dominik Koepfer l-a pus la grea încercare pe Roger Federer, însă marele campion elvețian a reușit calificarea în optimile Roland Garros-ului după o victorie în patru seturi (meciul s-a încheiat la ora 00:43).

Roland Garros, optimi (tabloul masculin):

Novak Djokovic (1) vs Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini (9) vs Roger Federer (8)

Rafael Nadal (3) vs Jannik Sinner (18)

Diego Schwartzman (10) vs Jan-Lennard Struff

Alexander Zverev (6) vs Kei Nishikori

Alejandro Davidovich Fokina vs Federico Delbonis

Stefanos Tsitsipas (5) vs Pablo Carreno Busta (12)

Cristian Garin (22) vs Daniil Medvedev (2).



3️⃣ hours and 3️⃣6️⃣ minutes!



At 12:43 am, @rogerfederer slams the door on Koepfer 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5 to reach the final 16.#RolandGarros pic.twitter.com/bBeZOX3Qgc