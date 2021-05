Roland Garros: Cu cine vor juca fetele noastre în turul întâi - Serena Williams și Naomi Osaka, printre adversare

​Fetele noastre au aflat numele adversarelor pe care le vor întâlni în turul întâi de la Roland Garros. Tragerea la sorți nu a fost deloc una generoasă, Serena Williams și Naomi Osaka aflându-se pe listă.



Roland Garros, turul întâi:



De știut:

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Barty (1) vs Pera \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8

\uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5 Osaka (2) vs Tig \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4

\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE Sabalenka (3) vs Qualifiée

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Kenin (4) vs Ostapenko \uD83C\uDDF1\uD83C\uDDFB

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Svitolina (5) vs Babel \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6 Andreescu (6) vs Zidansek \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDF0

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Williams (7) vs Begu \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1 Swiatek (8) vs Juvan \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDF0



