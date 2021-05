​​Roland Garros: Tragere la sorți incredibilă - Djokovic, Nadal și Federer, pe aceeași parte de tablou

Joi a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de la Roland Garros, iar "BIG 3" se află pe aceeași parte de tablou. Astfel, Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer au toate șansele să se dueleze înainte de marea finală de pe Chatrier.

Favoritul unu (Djokovic), favoritul trei (Nadal) și favoritul opt (Federer) sunt pe aceeași parte de tablou.

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 Djokovic (1) vs Sandgren \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA Medvedev (2) vs Bublik \uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Nadal (3) vs Popyrin \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 Thiem (4) vs Andujar \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7 Tsitsipas (5) vs Chardy \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA Zverev (6) vs Qualifié

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA Rublev (7) vs Struff \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED Federer (8) vs Qualifié#RolandGarros pic.twitter.com/XAlYNPjgKz — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021

Novak Djokovic (1) vs Tennys Sandgren (66 ATP)Daniil Medvedev (2) vs Alexander Bublik (37 ATP)Rafael Nadal (3) vs Alexei Popyrin (62 ATP)Dominic Thiem (4) vs Pablo Andujar (68 ATP)Stefanos Tsitsipas (5) vs Jeremy Chardy (58 ATP)Alexander Zverev (6) vs Un jucător din calificăriAndrey Rublev (7) vs Jan-Lennard Struff (42 ATP)Roger Federer (8) vs Un jucător din calificări.Novak Djokovic (1) vs Roger Federer (8)Rafael Nadal (3) vs Andrey Rublev (7)Alexander Zverev (6) vs Dominic Thiem (4)Stefanos Tsitsipas (5) vs Daniil Medvedev (2).Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).