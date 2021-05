Mesajul emoționant postat de Simona Halep după ce a ratat participarea la Roland Garros

​De acum este oficial: Simona Halep nu va participa la Roland Garros, accidentarea la gambă suferită la Roma obligând-o să declare forfait de la turneul care îi este cel mai drag din întregul circuit WTA.

Ce a spus Simona Halep pe contul de Twitter

""Cu inima grea anunţ retragerea mea de la Roland Garros, anul acesta. Din păcate, leziunea la muşchiul meu stâng are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera, iar perioada este prea scurtă.



Retragerea dintr-un Grand Slam este împotriva tuturor instinctelor şi aspiraţiilor mele de sportiv, dar este singura decizie corectă de luat.



Gândul de a nu fi la Paris mă umple de tristeţe, dar îmi voi concentra energia pe recuperare, rămânând pozitivă şi întorcându-mă pe teren imediat ce va fi sigur să o fac. Roland Garros 2022, vin spre tine, pe curând!" - Simona Halep pe contul personal de Twitter.



It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp