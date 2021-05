LiveText Simona Halep vs Angelique Kerber 6-1, 1-0

WTA Roma, turul al doilea

Halep vs Kerber 6-5





2019, Eastbourne: 6-4, 6-3 pentru Kerber

2018, Roland Garros: (2)6-7, 6-3, 6-2 pentru Halep

2018, Australian Open: 6-3, 4-6, 9-7 pentru Halep

2016, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Kerber

2016, Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Kerber

2016, Montreal: 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep

2016, Wimbledon: 7-5, 7-6(2) pentru Kerber

2016, Fed Cup: 6-2, 6-2 pentru Kerber

2015, Toronto: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2014, Doha: 6-2, 6-3 pentru Halep

2009, Saint Raphael: 5-7, 6-2, 7-5 pentru Halep.





Angelique Kerber (Germania) - 33 de ani, locul 26 WTA, 1.73 metri. A câștigat din tenis $30,012,329, iar cel mai bun loc ocupat a fost 1 (pe 12 septembrie 2016).





Kerber are în palmares 12 titluri WTA (3 de Grand Slam): Copenhaga, Paris (2012), Linz (2013), Stanford, Birmingham, Stuttgart, Charleston (2015), US Open, Stuttgart, Australian Open (2016), Wimbledon, Sydney (2018).





Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la Roma:





Turul I - Liber

Turul II - Angelique Kerber

Optimi - Jelena Ostapenko

Sferturi - Karolina Pliskova/Vera Zvonareva

Semifinale - Jessica Pegula/Petra Martic/Nadia Podoroska

Finală - Ashleigh Barty / Aryna Sabalenka / Elina Svitolina.

Ultimele campioane:





2020 - Simona Halep

2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2016 - Serena Williams

2015 - Maria Sharapova etc.





Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în trei rânduri de un sportiv din România: Simona Halep (ediția din 2020) și Ilie Năstase (edițiile din 1970 și 1973).





Au mai disputat finale: Ilie Năstase (1974, învins de Bjorn Borg), Virginia Ruzici (1978, 1980, 1981) și Simona Halep (2017, 2018, învinsă în ambele cazuri de Elina Svitolina).





Internazionali BNL d'Italia are loc în perioada 10 mai - 16 mai. Face parte din categoria "WTA 1000" și se dispută pe zgură. Ultima campioană este Simona Halep, ea trecând în finală de Karolina Pliskova (abandon la scorul de 6-0, 2-1). Jucătoarea noastră a mai ajuns de două ori până în finală: 2017 și 2018.

Angie caută loviturile decisive, dar mai ratează o dată. Dublă greșeală pentru Kerber (0-30). Altă dublă. Simona începe setul cu un break.Simona joacă foarte bine la retur, dar serviciul (una dintre armele favorite în ultima perioadă) nu se află la cel mai înalt nivel. Un retur prea lung al lui Kerber. Încă o lovitură ratată de Angelique. Simona caută lovitura în lung de linie, arbitrul a strigat aut. Serviciu bun - minge de set. Serviciu bun la exterior - Simona câștigă primul set.După al nouălea punct consecutiv la retur, Simona se apără bine, dar Kerber bifează prima lovitură câștigătoare. În încercarea ei de a fi cât mai ofensivă, Angie riscă mult (deocamdată nu are prea mult succes). Încă o dublă greșeală. Kerber caută linia, dar nu o găsește.Din ce în ce mai multe erori de partea nemțoaicei. După un retur bun, Simona are o reacție bună și închide punctul în lung de linie. Un prim game de serviciu reușit pentru Halep. Retur câștigător pentru Kerber. Dublă greșeală a Simonei, game-ul se complică. Kerber pune o scurtă bună, dar Simona se deplasează excelent și închide game-ul.Două lovituri foarte precise ale Simonei - Angie a ajuns doar la prima. Kerber este nevoită să se retragă în spatele liniei de fund și ratează. Încă o dată - de această dată mingea s-a oprit în banda fileului. Un break la 0 pentru Halep.Un schimb disputat, Simona face prima eroare. Lovitură superbă în lung de linie a germancei. Al doilea as al Simonei. Două puncte consecutive pentru Simona (Kerber a greșit). Simona are probleme la serviciu, încă o minge de break. Simona se apără bine cu reverul în lung de linie și egalează la 40. Schimburile sunt lungi, ambele jucătoare se deplasează bine, dar erorile nu lipsesc. Kerber schimbă bine direcția, Simona ajunge, dar nu mai poate trimite înapoi (40-40). Simona ajunge la o minge care s-a oprit lângă fileu și o ridică elegant peste bandă, câștigător. Slice reușit de Kerber, Simona nu mai poate face nimic. Angelique returnează bine, Simona se întinde, dar mingea nu trece de fileu. Simona nu mai ajunge la scurtă - rebreak.Agresivă, Angie caută liniile, dar mai ratează o dată. Încă un punct pentru Simona, debut bun la retur. Simona ajunge la un slice și lovește decisiv - trei mingi de break. Dublă greșeală.Simona Halep servește prima. O primă eroare din partea româncei. Halep câștigă primul punct spectaculos al partidei: s-a apărat bine și a închis cu un forehand în cross. Mingea trimisă de Kerber se oprește în fileu. Un rever excelent al jucătoarea din Germania: a pus mingea lângă linie. Dublă greșeală a Simonei - minge de break. Angie caută lovitura în lung de linie, dar ratează de puțin ținta. Kerber atacă un serviciu moale, dar nu este suficient de precisă. Game-ul se prelungește. Încă o minge de break pentru Angelique. Simona accelerează cu reverul și prinde linia - Kerber ajunge prea târziu. Simona o scoate din teren pe Kerber cu o lovitură excelentă în diagonală. As la exterior, Simona își face în cele din urmă serviciul.Meciul va fi arbitrat din scaun de Cecilia Alberti.Cele două jucătoare se află la încălzire.