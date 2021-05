Campionul francez care nu-l include pe Novak Djokovic în lupta pentru titlul de cel mai bun jucător din istorie

​A urcat cel mai sus până pe locul 5 în ierarhia mondială, iar cel mai important rezultat la un Grand Slam a fost finala disputată la Melbourne în 2008. Jo-Wilfried Tsonga ne învață modalitatea simplă prin care ne putem răspunde la întrebarea atât de complicată: "Cine este cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile?"





Pe lângă finala de la Australian Open, a mai jucat în alte patru semifinale de Grand Slam (Roland Garros 2013 și 2015 / Wimbledon 2011, 2012).







Tsonga (35 de ani) se află în prezent pe locul 62 în clasamentul mondial, iar în ultimele sezoane a avut mari bătăi de cap cu accidentările.







Francezul a discutat cu presa înainte de startul Roland Garros-ului și a prezentat varianta sa pentru ceea ce s-ar putea întâmpla pe zgura pariziană.







Nadal, Nadal și iar Nadal la Paris





"Rafa este în mod inevitabil marele favorit de la Roland Garros (și la această ediție). Nu cred că ar trebui să mai aibă cineva vreun dubiu în legătură cu acest lucru, chiar și cei care sunt capabili să-l învingă pe zgură" - Jo-Wilfried Tsonga.





Rafa și Nole, prea puternici





"A câștigat 13 din cele 15 Roland Garros-uri la care a participat, asa ceva este extraordinar. Nadal și Djokovic au arătat la Roma care este ordinea favoriților în turneele majore" - Jo-Wilfried Tsonga.







Varianta simplă de calcul







Chestionat pe marginea unui subiect atât de mediatizat de ani de zile: GOAT-ul din tenis (n.r. cel mai bun din istorie), Jo crede că lucrurile sunt destul de clare. Rafa are mai mult timp la dispoziție (vârsta) decât Roger să mai triumfe în Grand Slam-uri.







În această discuție, francezul nu l-a introdus și pe Novak Djokovic, deși sârbul este cel mai tânăr din BIG 3 și are deja 18 titluri majore cucerite până acum.







"Rafa este cu cinci ani mai tânăr decât Roger, iar deja este fantastic faptul că l-a egalat la numărul de Grand Slam-uri câștigate (n.r. 20). Dacă Rafa mai câștigă câteva trofee majore în următorii ani, iar asta este destul de probabil, atunci discuția despre GOAT (n.r. cel mai bun) ar trebui să înceteze", a conchis Tsonga.







Cum stau lucrurile



Roger Federer - va împlini 40 de ani pe 8 august. Are 20 de Grand Slam-uri.

Rafael Nadal - va împlini 35 de ani pe 3 iunie. Are 20 de Grand Slam-uri.

Novak Djokovic - va împlini 34 de ani pe 22 mai. Are 18 Grand Slam-uri.







Tsonga vs BIG 3





Nadal vs Tsonga 10-4

Djokovic vs Tsonga 17-6

Federer vs Tsonga 12-6.