Victoria carierei: Reacția lui Pablo Andujar după ce l-a învins pe marele Federer

ATP Geneva

Pablo Andujar (75 ATP) și-a îndeplinit un vis la Geneva: ibericul în vârstă de 35 de ani l-a întâlnit pentru prima oară pe Roger Federer și l-a învins după un meci care a durat aproape două ore.

Well played, gents \uD83D\uDC4F



Pablo Andujar defeats Roger Federer 6-4, 4-6, 6-4. #GenevaOpenpic.twitter.com/RQT6aFgvH6 — ATP Tour (@atptour) May 18, 2021

De știut:

Pablo Andujar și-a început cariera de jucător profesionist în 2003. Spaniolul s-a duelat de patru ori cu Rafael Nadal (0-4) și de două ori cu Novak Djokovic (0-2).





În sferturi, Andujar va da peste învingătorul partidei dintre Dominic Stephan Stricker (Elveția, 419 ATP) și Marton Fucsovics (Ungaria, 44 ATP).





Următoarea competiție la care Roger Federer va participa va fi turneul de Grand Slam de la Roland Garros (30 mai - 13 iunie).

Pablo a revenit surprinzător în finalul setului decisiv, a câștigat ultimele trei game-uri și s-a calificat în sferturile competiției din Elveția. La finalul duelului, Andujar părea să își ceară scuze pentru că l-a eliminat pe favoritul fanilor ( 6-4, 4-6, 6-4 )."Să joc un meci împotriva lui Roger a fost ceva ce mi-am dorit. Să le pot spune copiilor și nepoților, când voi îmbătrâni, că am jucat împotriva lui","Gonet Geneva Open" se dispută pe zgură, în perioada 16-22 mai, face parte din categoria "250" și are premii totale în valoare de €481.270. Are loc la Parc des Eaux-Vives, cel mai vechi și mai mare centru de tenis din Elveția. Ultimul campion este Alexander Zverev (2019).