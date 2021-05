Elise Mertens spune care au fost detaliile care au făcut diferența în victoria contra Simonei Halep

Elise Mertens a reușit cea mai mare surpriză de până acum de la Madrid, belgianca eliminând-o pe Simona Halep, dublă campioană la Caja Magica (4-6, 7-5, 7-5). Duelul intens de peste două ore și jumătate a avut mai multe momente importante, iar Mertens a vorbit despre detaliile care au făcut diferența.







Ce a spus Elise Mertens



"Sunt foarte mulţumită. A fost un meci foarte strâns care s-ar fi putut întoarce în ambele direcţii. Am simţit că a durat ore în şir, dar am încercat să rămân cât mai mult posibil pe teren şi să nu-l scap din mână.

M-a făcut să joc multe mingi. Dar şi eu am făcut-o. Nu m-am gândit atât de mult la scor, ci mai ales la modul de a lupta, pentru a găsi soluţii de a întoarce jocul în favoarea mea. Şi sunt foarte mândră că am rămas foarte puternică din punct de vedere psihic. În cele din urmă, am reuşit să-mi păstrez serviciul şi să convertesc al doilea punct de meci. Şi am fost uşurată şi fericită că s-a terminat. Este unul dintre marile momente ale carierei mele, în mod clar. Acesta este un turneu extraordinar, aşa că astfel de victorii sunt mai valoroase. Este ca atunci când am învins-o în finală (n.r. la Doha, în 2019) sau când am câştigat împotriva Sofiei Kenin în optimile de finală de la US Open. Să ajung în sferturile de finală aici, la Madrid, este cu adevărat pozitiv. Şi pentru clasamentul mondial" - Elise Mertens, potrivit lesoir.be. Madrid, program sferturi:



Paula Badosa vs Belinda Bencic

Ashleigh Barty vs Petra Kvitova

Anastasia Pavlyuchenkova vs Karolina Muchova

Aryna Sabalenka vs Elise Mertens





*Partidele au loc miercuri, ele putând fi urmărite în direct pe Digisport 2.