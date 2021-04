​WTA Madrid: Zi bună pentru favorite - Naomi Osaka, Aryna Sabalenka și Karolina Pliskova, în turul doi

Jessica Pegula (SUA) vs Sorana Cirstea (România) 7-6(5), 6-3

Victoria Azarenka (Belarus/12) vs Ekaterina Alexandrova (Rusia) 7-5, 3-6, 6-1

Elise Mertens (Belgia/13) vs Shuai Zhang (China) 6-3, 6-3

Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Ajla Tomljanovic (Australia) 6-4, 6-0

Saisai Zheng (China) vs Magda Linette (Polonia) 6-2, 3-6, 6-1

Simona Halep (România/3) vs Sara Sorribes (Spania) 6-0, 7-5

Karolína Plíšková (Cehia/6) vs Cori Gauff (SUA) 5-7, 6-3, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) vs Madison Keys (SUA) 7-5, 6-2

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Polona Hercog (Slovenia) 6-3, 6-1

Jennifer Brady (SUA/11) vs Venus Williams (SUA) 6-2, 6-4

Maria Sakkari (Grecia/16) vs Amanda Anisimova (SUA) 0-6, 6-1, 6-4

Anett Kontaveit (Estonia) vs Nina Stojanovic (Serbia) 7-6(4), 7-5

Karolína Muchová (Cehia) vs Qiang Wang (China) 6-1, 6-3

Naomi Osaka (Japonia/2) vs Misaki Doi (Japonia) 7-5, 6-2.

Aryna Sabalenka (Belarus/favorită 5) vs Vera Zvonareva (Rusia) 6-1, 6-2A. Barty (1) vs T. ZidansekL. Siegemund vs I. Swiatek (14)P. Kvitova (9) vs A. KerberV. Kudermetova vs K. Bertens (7)J. Teichmann vs P. BadosaA. Sevastova vs J. Konta (15)S. Stephens vs O. JabeurB. Pera vs B. Bencic (8)A. Sabalenka (5) vs D. KasatkinaJ. Pegula vs V. Azarenka (12)E. Mertens (13) vs E. RybakinaS. Zheng vsK. Pliskova (6) vs. A. PavlyuchenkovaJ. Ostapenko vs J. Brady (11)M. Sakkari (16) vs A. KontaveitK. Muchova vs N. Osaka (2).are loc în perioada 29 aprilie - 8 mai. Face parte din categoria "WTA 1.000" și se dispută pe zgură. Ultima campioană (n.r. din 2019) este Kiki Bertens, ea trecând în finală de Simona Halep (6-4, 6-4). Jucătoarea noastră a câștigat trofeul la Caja Magica în două rânduri: 2016 și 2017. Competiția este patronată de Ion Țiriac, iar în România întrecerea va fiși în direct pe Digisport.