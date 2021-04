VIDEO Faza zilei: Și Oscarul merge la... Kader Nouni

Premiile Oscar din 2021 tocmai și-au aflat marii câștigători, iar dacă ar fi oferite statuete și în tenisul profesionist am putea cunoaște deja câțiva laureați: unu dintre ei, Kader Nouni.







Una dintre cele mai importante figuri din arbitrajul din tenis, Kader Nouni ar pleca acasă cu celebra statuetă la categoria cel mai bun sunet.











"And the Academy Award for Best Sound goes to..."