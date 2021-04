LiveText Simona Halep vs Aryna Sabalenka 3-6, 2-3

WTA Stuttgart, semifinale





Simona a câștigat ultima partidă de simplu disputată în circuitul WTA contra Arynei, la Dubai (2020), după ce a revenit de la 0-1 la seturi. De asemenea, Halep și Angelique Kerber au produs surpriza la Miami eliminându-le pe Sabalenka și Elise Mertens (principalele favorite), în primul tur al probei de dublu.





Halep vs Sabalenka 3-1









Aryna Sabalenka (Belarus) - 22 de ani, locul 7 WTA (cea mai bună clasare a carierei), 1.82 metri. A câștigat din tenis $7,423,204. A câștigat 9 competiții de simplu: Wuhan, New Haven (2018), Zhuhai, Wuhan, Shenzhen (2019), Linz, Ostrava, Doha (2020) și Abu Dhabi (2021) și mai are în palmares 5 titluri la dublu, toate câștigate alături de Elise Mertens: US Open, Miami, Indian Wells (2019), Ostrava (2020) și Australian Open (2021).





Traseul virtual al Simonei Halep:





Turul I: Liber

Semifinale: Aryna Sabalenka

Finală: Ashleigh Barty.





"Porsche Tennis Grand Prix" are loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $565.530.





Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:





2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).





Unde ar trebui să joace Simona în următoarele săptămâni:

Madrid - Mutua Open (29 aprilie - 8 mai), categorie WTA 1000.

Roma - Internazionali BNL D'Italia (10 mai - 16 mai), categorie WTA 1000.

Paris - Roland Garros (30 mai - 13 iunie), Grand Slam.

Sabalenka anticipează bine atacul Simonei, dar nu mai poate trimite înapoi. Ofensiva Arynei nu se oprește deloc. Simona servește bine la mediană. Sabalenka se dă puțin în spate și returnează pe linie. Încă un retur care îi pune probleme Simonei - minge de break. Simona servește pe linie, Sabalenka ratează lovitura. Rever câștigător pentru Sabalenka. Un atac reușit al Simonei. Sabalenka profită de fiecare minge scurtă a Simonei și preia controlul punctelor. Simona ratează voleul de lângă fileu, dar passing-ul Arynei iese afară. Încă un retur la limită al Arynei, nu a prins terenul. Simona urcă lângă fileu și închide game-ul cu o lovitură bine plasată.Simona nu poate ridica mingea peste fileu, era un moment bun. Mai greșește și Aryna. Sabalenka riscă și cu serviciul secund, Simona nu poate răspunde nici de această dată. Sabalenka trimite din nou pe linia de fund. Lovitura Arynei în cross iese afară (40-30). Aflată într-o poziție bună, Simona ratează atacul și dă cu racheta de pământ.Simona reacționează bine după un retur în cross - pune mingea în colțul terenului. Returul lung al adversarei o incomodează pe româncă. Simona controlează punctul, Sabalenka face o greșeală. Dublă greșeală pentru Simona (40-30). Serviciu bun la mediană, Simona punctează pe tabelă.Aryna câștigă primul punct al game-ului, o lovitură plasată bine, lângă linie. Încă o lovitură excepțională a Arynei. Prima dublă greșeală pentru Sabalenka. Scurtă foarte bună a belarusei. Ținută constant în defensivă, Simona cedează în cele din urmă.Sabalenka plasează excelent o lovitură în cross, Simona trimite în banda fileului. O eroare rară din partea Arynei. Retur prea lung. Departe de minge, Simona nu mai poate trimite peste fileu. Un serviciu bun. Simona forțează cu al doilea serviciu și comite dubla (40-40). Retur bun al Arynei, Simona ratează forehand-ul în cross și oferă o minge de break. Simona se apără bine după un retur foarte bun, dar Aryna vine la fileu și face break-ul.Simona alunecă la retur și gesticulează nemulțumită. Serviciu foarte puternic al Arynei (190 km/h), Simona nu poate răspunde. Halep nu ia cea mai bună decizie de lângă fileu și este pasată de Sabalenka (40-40). Aryna închide setul cu un as.Aryna este foarte agresivă și de multe ori și precisă. Situație complicată pentru Simona (0-30). Aryna atacă un serviciu secund, dar mingea se oprește în fileu. Când este nevoită să se deplaseze mai mult, Aryna nu lovește la fel de bine (30-30). Încă un punct în care Simona a plimbat-o pe Sabalenka pe linia de fund. Simona închide game-ul cu o lovitură în contre-pied.Simona ratează lovitura din săritură. Slice-ul româncei iese afară. Un răspuns mai bun din partea Simonei, trebuie să o miște mai mult pe adversară. Chiar dacă de la margine a fost dictat un aut al Simonei, Marija Cicak cere rejucarea punctului. Aryna scapă un forehand în afara terenului. Jucătoarea din Belarus servește din nou bine într-un moment dificil. Simona nu are prea multe șanse când Sabalenka pune primul serviciu în teren.Simona câștigă punctul cu o lovitură în cross (15-15). Forehand-ul româncei iese mult afară. Cel mai disputat punct al partidei îi revine Simonei - răspunde bine după un lob al adversarei și închide schimbul cu un forehand pe lângă Aryna. Serviciu prea moale - Sabalenka returnează câștigător. Simona se întinde bine și ajunge la minge, Sabalenka nu poate răspunde cu același succes (40-40). Încă un forehand trimis în fileu de Sabalenka. Simona lovește dintr-o poziție incomodă, mingea iese afară. Urmează însă un as la teu. Serviciu bun spre exterior, game pentru Simona.Un retur bun îi pune probleme Arynei. Cu tot terenul liber în față, Aryna lovește prea puternic și mingea iese afară (0-30). Forehand superb al Simonei, mingea s-a oprit în colțul terenului - trei mingi de break. Prima este salvată cu un serviciu foarte puternic (179 km/h). Marija Cicak coboară din scaun și îi arată Simonei că serviciul Arynei a fost unul bun (as). Sabalenka profită de un retur prea scurt și salvează și a treia minge de break. Simona trimite returul pe culoarul de dublu. Retur în fileu - Sabalenka revine de la 0-40 și câștigă game-ul.Sabalenka stă bine în schimburile lungi, Simona greșește prima. Forehand-ul Arynei iese afară. Simona ajunge la o scurtă, dar Aryna închide punctul în contre-pied. Simona forțează pe reverul adversarei, iar Sabalenka comite o eroare în cele din urmă. Dublă greșeală într-un moment dificil - minge de break pentru jucătoarea din Belarus. Forehand câștigător în lung de linie pentru Aryna.Sabalenka servește puternic, Simona nu are răspuns. Încă un retur ratat. Loviturile puternice ale belarusei îi pun probleme Simonei. Aryna nu mai ratează scurta - game alb.Forehand-ul Arynei aterizează pe linie. Mingea trimisă de Simona lovește banda fileului, Sabalenka închide punctul în cross. Un retur ratat de Aryna (15-30). As la exterior al Simonei. Dublă greșeală din partea Simonei. Încă un as pentru Halep, de această dată la mediană. Simona vine la fileu, Aryna încearcă să o paseze, dar lovește prea puternic. Simona își face, cu ceva emoții, game-ul de serviciu.A început partida. Sabalenka servește prima. Lovitura Arynei lovește banda fileului, dar mingea cade în terenul Simonei. Halep nu poate amortiza o lovitură puternică venită din racheta adversarei. Aryna încearcă o lovitură fină, dar scurta sa se oprește în banda fileului. Serviciu bun la teu. Sabalenka se mișcă bine, alternează loviturile și închide game-ul.Meciul va fi arbitrat din scaun de Marija Cicak.Cele două jucătoare se încălzesc.​