Ashleigh Barty, campioană la Stuttgart după încă o revenire de senzație (3-6, 6-0, 6-3 vs Aryna Sabalenka)

Ashleigh Barty a reușit a treia revenire consecutivă de la 0-1 la seturi, a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 3-6, 6-0, 6-3, și a câștigat turneul de categorie "WTA 500" de la Stuttgart.

Lidera ierarhiei mondiale a avut nevoie de o oră și 45 de minute pentru a o învinge pe Aryna Sabalenka (7 WTA).

Barty și-a ridicat considerabil nivelul jocului în setul secund, a comis mult mai puține erori și a profitat de niște dureri acuzate de Aryna. După doar 23 de minute, Ashleigh s-a impus cu 6-0.

Seria câștigătoare a australiencei a continuat și în setul decisiv: Ashleigh s-a distanțat rapid la 3-0. Sabalenka a avut o tresărire de orgoliu, a recuperat break-ul (3-2), dar Barty a fost mai precisă în ultimele game-uri (6-3) și a obținut primul trofeu pe zgura de la Stuttgart.

A fost al 11-lea titlu WTA cucerit în carieră de australiancă (al treilea al sezonului), cel mai important trofeu fiind cel de la Roland Garros (2019).

Victoria de la Stuttgart a ajutat-o pe Barty să se distanțeze în fruntea ierarhiei WTA la 1.865 de puncte față de Naomi Osaka, ocupanta locului doi.

