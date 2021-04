Carla Suarez Navarro a făcut anunțul pe care îl așteptau fanii

„Încă un pas pe acest drum. Astăzi termin tratamentul şi pot spune că am învins limfomul Hodgkin. Vă mulţumesc tuturor. Fiecare mesaj de încurajare mi-a adus multă putere. Recunoştinţă infinită întregului personal medical care are grijă de noi în fiecare zi.", a scris sportiva, pe reţelele de socializare.Navarro s-a fotografiat purtând un tricou cu sloganul(Mai puternică decât cancerul).„Astăzi am terminat în sfârşit tratamentul şi pot spune deja că. Au fost câteva luni diferite, în care a trebuit să mă confrunt cu o realitate pe care nu o cunoşteam. Fiind disciplinată şi ascultând în permanenţă sfatul medicului, s-au pus bazele pentru a depăşi boala", a adăugat sportiva.În cadrul protocolului pentru astfel de afecţiuni, Carla Suarezpentru a vedea evoluţia după tratament, potrivit mundodeportivo.com, citat de News.ro., un cancer al sistemului limfatic,. Ea a urmat șase luni de chimioterapie, pentru caTenismena nu a mai evoluat de la turneul organizat la Doha în februarie 2020, urmând pauza generată de pandemie și apoi diagnosticul de la începutul lunii septembrie.Navarro anunțase la sfârșitul lui 2020 că, pentru ”a juca trei sau patru turnee, nu mai mult”. Sportiva își dorește foarte mult să se retragă pe terenul de tenis, iar presa din Spania susține că ea s-ar putea întoarce chiar la Mutua Madrid Open, turneu patronat de Ion Țiriac.În cariera ei, Carla Suarez Navarro a câştigat la simplu două turnee, Oeiras - 2014 și la Doha, şi a mai disputat nouă finale, cele mai importante la Miami şi Roma, în 2015. Cea mai bună clasare a jucătoarei spaniole a fost, în 2016.