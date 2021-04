VIDEO Ce l-a impresionat pe Darren Cahill la sosirea în Germania - Imaginile zilei

Madrid - Mutua Open (29 aprilie - 8 mai), categorie WTA 1000.

Roma - Internazionali BNL D'Italia (10 mai - 16 mai), categorie WTA 1000.

Paris - Roland Garros (30 mai - 13 iunie), Grand Slam.

"Porsche Tennis Grand Prix" va avea loc întrepe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de. Pe tabloul principal se vor afla la start 32 de jucătoare.2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-192019 / Nu a participat2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-12017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-52016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-22015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-22014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).