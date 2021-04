Simona Halep a plecat spre Stuttgart - Detalii de ultim moment despre o participare la turneul indoor

Simona Halep a plecat, sâmbătă, spre Stuttgart, acolo unde va începe săptămâna viitoare turneul de categorie "WTA 500". Jucătoarea noastră a adus ultimele detalii în legătură cu starea de sănătate, dar și cu o eventuală participare la competiția indoor.



"Nu ştiu exact dacă sunt refăcută complet, mai am patru zile până la meci. E foarte diferit să merg la Fed Cup nepregătită sau să merg la un turneu individual.



Dacă este să nu pot să joc, mă retrag şi atât, m-ar afecta doar pe mine. Dacă m-aş fi retras de la Fed Cup, aş fi afectat echipa. Când nu sunt 100%, nu merg la echipă, pentru că este mult mai greu să joci pentru ţară.



În mod normal, da, dar nu ştim exact, pentru că şi la Doha, Dubai s-a întâmplat la fel din cauza accidentărilor, dar îmi doresc tare mult să joc tot sezonul de zgură. M-am antrenat destul de bine. N-am avut dureri, sper să mă ţină şi la meciuri", a declarat Simona Halep, pe Aeroportul Henri Coandă, citată de News.ro.

Unde ar trebui să joace Simona în următoarele săptămâni:

Madrid - Mutua Open (29 aprilie - 8 mai), categorie WTA 1000.

Roma - Internazionali BNL D'Italia (10 mai - 16 mai), categorie WTA 1000.

Paris - Roland Garros (30 mai - 13 iunie), Grand Slam.

"Porsche Tennis Grand Prix" va avea loc întrepe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de. Pe tabloul principal se vor afla la start 32 de jucătoare.2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-192019 / Nu a participat2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-12017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-52016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-22015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-22014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).