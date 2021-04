​WTA: Veronika Kudermetova, campioană la Charleston / Maria Camila Osorio Serrano s-a impus la Bogota

Pe parcursul turneului, Veronika a mai trecut, fără să piardă vreun set, de Desirae Krawczyk (fără clasare), Emma Navarro (481 WTA), Kurumi Nara (162 WTA), Sloane Stephens (57 WTA) și Paula Badosa (71 WTA).

Începând de luni, Kudermetova va urca pe poziția 29 în ierarhia mondială (cea mai bună clasare a carierei). De cealaltă parte, Kovinic va face un salt impresionant de 26 de poziții (până pe locul 65).

Not one set dropped \uD83D\uDCAF The PERFECT week for Veronika Kudermetova \uD83D\uDC4F #VolvoCarOpen pic.twitter.com/ramAWLsvRI

The first Charleston champion to have a flawless set record since Serena Williams in 2012 \uD83D\uDC4F



How Veronika Kudermetova pulled off the feat at the #VolvoCarOpen this week \uD83D\uDC47