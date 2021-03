WTA Miami: Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka, Petra Kvitova și Victoria Azarenka, în optimi

Ashleigh Barty (Australia/favorită 1) vs Jelena Ostapenko (Letonia) 6-3, 6-2

Victoria Azarenka (Belarus/14) vs Angelique Kerber (Germania/24) 7-5, 6-2

Aryna Sabalenka (Belarus/7) vs Veronika Kudermetova (Rusia/32) 7-6(5), 6-4

Anastasija Sevastova (Letonia) vs Simona Halep (România/3) ( forfait Halep

6-4, 2-6, 6-2 Ana Konjuh (Croaţia) vs Iga Swiatek (Polonia/15)

Elina Svitolina (Ucraina/5) vs Ekaterina Alexandrova (Rusia/30) 7-6(1), 6-4

Marketa Vondrousova (Cehia/19) vs Belinda Bencic (Elveţia/11) 4-6, 6-4, 6-4

Petra Kvitova (Cehia/9) vs Johanna Konta (Marea Britanie/17) 6-1, 6-2.

[1] Barty vs [14] Azarenka[19] Vondrousova vs [7] SabalenkaSevastova vs Konjuh[9] Kvitova vs [5] Svitolina.Bianca Andreescu (Canada/8) vs Amanda Anisimova (SUA/26)Ana Kalinskaya (Rusia) vs Garbine Muguruza (Spania/12)Sara Sorribes Tormo (Spania) vs Elena Rybakina (Kazakhstan/21)Ons Jabeur (Tunisia/27) vs Sofia Kenin (SUA/4)Karolina Pliskova (Cehia/6) vs Jessica Pegula (SUA/29)Maria Sakkari (Grecia/23) vs Liudmila Samsonova (Rusia)Elise Mertens (Belgia/16) vs Anett Kontaveit (Estonia/22)Nina Stojanovic (Serbia) vs Naomi Osaka (Japonia/2).Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard, iar la start pe tabloul principal sunt 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).