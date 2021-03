Turneu important pe zgură la care Naomi Osaka a declarat forfait

Proaspăt câștigătoare la Australian Open, Naomi Osaka a renunțat să participe la turneul care dă practic startul sezonului de zgură din acest an.



Organizatorii de la Stuttgart au declarat miercuri că nipona nu va participa la turneul indoor.

Locul 2 WTA, asiatica a precizat inițial că se va afla la startul turneului de categorie 500 de la Stuttgart. Și-a schimbat însă între timp planurile, iar organizatorii germani au făcut anunțul forfait-ului.



"Naomi Osaka îşi va începe sezonul pe zgură în Europa un pic mai târziu, în mai", au precizat aceștia.

La startul întrecerii se vor afla, printre altele, Ashleigh Barty și Simona Halep.

"Porsche Tennis Grand Prix" va avea loc între 19-25 aprilie pe zgură în condiții indoor. Competiția face parte din categoria "WTA 500" și are premii în valoare totală de $ 565.530 . Pe tabloul principal se vor afla la start 32 de jucătoare.





Ce a făcut Simona Halep de-a lungul timpului la Stuttgart:



2020 / Nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19

2019 / Nu a participat

2018 / Sferturi: Coco Vandeweghe vs Simona Halep 6-4, 6-1

2017 / Semifinale: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-4, 7-5

2016 / Turul 2: Laura Siegemund vs Simona Halep 6-1, 6-2

2015 / Semifinale: Caroline Wozniacki vs Simona Halep 5-7, 7-5, 6-2

2014 / Turul 2: Svetlana Kuznetsova vs Simona Halep 7-5, 7-6(4).