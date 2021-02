Cât de gravă este durerea de la spate - Simona Halep a lămurit problema avută la meciul cu Alexandrova

Ce spune Halep despre problema de la spate



"Ieri mi-a fost puțin greu, m-am chinuit. Din cauza aerului condiționat, am simțit dureri în zona lombară, iar mușchiul a fost puțin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte și azi de dimineață și mă simt mai bine acum.



Nu sunt foarte îngrijorată, m-am obișnuit deja cu durerea pentru că mi se întâmplă când îmi este frig.



Am avut aceeași durere anul trecut la Roland Garros (n.r. 2020) pentru că a fost frig afară, așa că nu sunt foarte îngrijorată, dar am grijă de această situație" - Simona Halep, într-o conferința de presă.



În turul întâi de la Australian Open, Simona o va întâlni pe Lizette Cabrera (140 WTA, 23 de ani, beneficiară a unui wild card).

Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2021, va avea loc în perioada 8-21 februarie, la Melbourne Park. Întrecerea va fi în direct pe Eurosport și LiveText și Livescore pe HotNews.ro.





Posibilul traseu al Simonei Halep la Australian Open:





Turul I: Lizette Cabrera

Turul II: Misaki Doi/Ajla Tomljanovic

Turul III: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek/Elena Rybakina

Sferturi: Serena Williams/Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka/Bianca Andreescu/Petra Kvitova/Garbine Muguruza/Angelique Kerber

Finala: Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Sofia Kenin/Victoria Azarenka/Elina Svitolina.





Cum ar putea arăta optimile dacă favoritele își vor respecta statutul:



Barty vs Martic

Bencic vs Pliskova

Kenin vs Konta

Azarenka vs Svitolina



Andreescu vs KvitovaMuguruza / Kerber vs OsakaSabalenka vs Serena Williamsvs Swiate.