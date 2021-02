LiveText Simona Halep vs Ekaterina Alexandrova 2-5

Simona acuza unele probleme medicale, trainerul a venit pe teren







2:5 Simona nu traverseaza cel mai inspirat moment: grabita, Halep greseste mult. Ekaterina ajunge lejer la 40-0. Da, inca o eroare cu dreapta, tabela se modifica din nou in favoarea rusoaicei. Sunt deja 5 game-uri la rand...





2:4 Din pacate, Simona trimite de cateva ori in afara terenului, game-ul se complica usor (15-30). Sunt doua sanse de break (15-40). Banda fileului pune o minge in terenul Simonei, norocul a fost de partea rusoaicei de aceasta data. Intre timp, continua seria castigatoare a Ekaterinei: 2-4







Rusoaica a legat o serie de trei game-uri consecutive, reamintim ca a fost 2-0 pentru Simona.







2:3 Returul isi face inca o data datoria: lung, in picioarele rusoaicei, nimic de facut pentru aceasta (15-30). Serviciul o ajuta insa in momentele dificile pe Alexandrova (30-30). O prima privire ironica aruncata de Halep catre propria-i loja. Minge de break, Simona face diferenta inca o data cu returul. Din pacate, pe o minge lunga (care a cazut pe baseline) Simona nu mai poate returna - egalitate. Halep trece foarte bine din defensiva in ofensiva, iar un punct ce parea pierdut ii revine...Ce pacat! Simona este neinspirata, ataca pe partea mai inalta a fileului, iar mingea nu trece. Pana la urma, Alexandrova isi castiga serviciul si conduce pentru prima data pe tabela.







2:2 Simona joaca aspru, trimite cu adancime, nu lasa nimic la voia intamplarii. Revine si rusoaica, are un forehand puternic (30-15). Ekaterina nu sta prea mult pe ganduri, are nevoie de o jumatate de idee pentru a ataca. Un backhand in cross se duce in aut, iar Alexandrova are o prima sansa de break. Retur direct castigator, rusoaica isi recupereaza serviciul.





2:1 Halep sta bine pe picioare, returneaza aproape tot, iar Alexandrova greseste incercand sa trimita doar pe linii (30-30). Din pacate, Simona rateaza un rever accesibil, o sansa importanta ratata la 30-30. Backhandul in lungul liniei isi face treaba, iar rusoaica apare pe tabela in acest prim set, este 2-1 pentru Simona.





E clar, returul Simonei a dat satisfactie pana in aceste momente. Precis, agresiv, variat...







2:0 Halep isi deschide foarte bine terenul, iar apoi voleul drive este unul de manual. Serveste bine Simona, la teu, ajunge rapid la 40-0. Se face 2-0, iar "Sfinxul" Darren nu are nicio reactie in tribune.





Ekaterina da de multe ori senzatia ca se grabeste. Nu isi doreste sa stea prea mult in schimburi cu Simona, vrea sa trimita decisiv de la primele executii.







1:0 Doua duble greseli, iar presiunea si-a spus cuvantul. Simona face break-ul si are parte de un debut fericit de partida.







Vine si a doua minge de break, Simona este foarte inspirata de la retur. Nici de aceasta data, Alexandrova salveaza inca o data situatia. Halep gaseste inca un retur puternic, in picioarele adversarei (executie a la Djokovic). Game-ul continua, Simona gaseste doar plasa dupa un serviciu violent al adversarei.







Meciul a inceput cu rusoaica la serviciu. Un prim game de incalzire, cu destule erori. Ekaterina incearca sa fie agresiva, dar nu face altceva decat sa ofere o minge de break. Este anulata cu ajutorul unui serviciu plat, foarte puternic. Alexandrova are o arma important in acest serviciu precis si puternic.







Simona Halep o întâlnește în sferturile turneului "Gippsland Trophy" pe Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 33 în ierarhia mondială. Cele două s-au duelat de două ori până acum, iar scorul întâlnirilor directe este egal. Confruntarea de la Melbourne este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.







Halep vs Alexandrova 1-1





2019, Beijing (hard): 6-2, 6-3 pentru Alexandrova

2019, Cincinnati (hard): 3-6, 7-5, 6-4.







Halep vs Alexandrova





Cea mai înaltă poziție ocupată: 1 vs 25

Loc în prezent: 2 vs 33

Data nașterii: 27 septembrie 1991 vs 15 noiembrie 1994

Înălțime: 1.68 metri vs 1.75 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Titluri în carieră: 22 vs 1

Bani câștigați din tenis: $37.045.910 vs $1.681.035

Victorii / înfrângeri în carieră: 516/217 vs 301/177.