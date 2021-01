Sorana Cîrstea, după ce a aflat că nu se va putea antrena la Melbourne: "Nu putem să concurăm după ce am stat 14 zile pe canapea"

Australian Open

Obligată să stea în izolare, după ce câteva persoane din avionul cu care a venit la Melbourne au fost testate pozitiv cu coronavirus, Sorana Cîrstea și-a exprimat frustrarea pe Twitter precizând că nu este normal să evolueze la Australian Open după o pauză de două săptămâni, timp în care nu se va putea antrena.





„Unii ne acuză că facem mofturi. Nu am nicio problemă să stau 14 zile în cameră și să mă uit la Netflix. Credeți-mă, e un vis devenit realitate, chiar o vacanță. Ceea ce nu putem să facem este SĂ CONCURĂM după ce am stat 14 zile pe canapea. Asta e problema, nu regula carantinării”, a scris Sorana Cîrstea.

Supărarea Soranei a fost împărtășită și de Yulia Putintseva: "Ceea ce nu înțeleg este de ce nu ni s-a spus că dacă e o persoană pozitivă în avion va trebui să fim izolați. M-aș fi gândit de două ori înainte să vin aici".

People complaining we are entitled. I have no issues to stay 14 days in the room watching netflix. Believe me this is a dream come true, holiday even. What we cant do is COMPETE after we have stayed 14 days on a couch. This is the issue,not the quarantine rule. — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) January 16, 2021

I agree...if they would have told us this rule before i would not play Australia...I would have stayed home. They told us we would fly at 20% capacity, in sections and we would be a close contact ONLY if my team or cohort tests positive . https://t.co/kF58HEijqq — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) January 16, 2021

I was planning to play the tournament because they promised daily 5 h quarantine exemption where we could go practice,do a gym session and rehab.this was the deal before signing up to this...but the rules changed "overnight"! https://t.co/nRg94NNS57 — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) January 16, 2021