Răspunsul Soranei Cîrstea atunci când a fost întrebată daca se va vaccina împotriva Covid-19

Sorana Cîrstea a plecat, miercuri, spre Australia, acolo unde va participa, printre altele, la primul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Pe aeroport, sportiva noastră a fost întrebată și despre vaccinul anti-Covid-19.





Sorana a avut un răspuns clar, numărul 71 WTA precizând că va aștepta să-i vină rândul pentru un asemenea vaccin.





"Da, clar, mă voi vaccina. Decât să mai am un an ca 2020, prefer să mă vaccinez de cinci ori. Probabil ni se va cere oricum, însă nu am nicio problemă cu asta. Când îmi va veni rândul, voi face vaccinul liniştită.





Cred că trebuie să mai aştept, va mai dura puţin. Momentan am înţeles că mai întâi se vaccinează persoanele esenţiale, medici şi cei din linia întâi. Noi trebuie să ne așteptăm rândul", a spus Sorana Cîrstea, citată de Digisport.





De știut:



Din România, direct acceptate pe tabloul principal de la AO sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Maria Ţig, locul 56 WTA, Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, Irina Camelia Begu, locul 78 WTA, şi Ana Bogdan, locul 92 WTA.



Australian Open va avea loc între 8 şi 21 februarie 2021, la Melbourne.





