Plecat din pole position, Max Verstappen nu a avut nicio emoție și a câștigat cursa sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami (un total de 19 tururi). Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Sergio Perez (RedBull).

Max Verstappen Foto: Xavi Bonilla/Dppi/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

În puncte la cursa sprint de sâmbătă au mai încheiat Daniel Ricciardo (RB), Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) și Yuki Tsunoda (RB).

Cine a terminat în puncte la cursa sprint de la Miami

Ce urmează în acest weekend de cursă la Miami

Duminică, 5 mai

Cursa: 23:00 (ora României)

Sâmbătă, 4 mai

Calificări Grand Prix: 23:00 - 00:00

Transmisie tv: Antena 3 CNN

Circuitul de la Miami

Primul Grand Prix: 2022

Lungimea circuitului: 5.412 km

Recordul pe tur: 1:29.708 (Max Verstappen în 2023)

Numărul total de tururi: 57

Lungime totală: 308,326 km

Circuitul de la Miami are trei zone de DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1).

Ce a fost în 2023 la Marele Premiu de la Miami

Sergio Perez (RedBull) a plecat din pole position, dar victoria în Marele Premiu din Miami i-a revenit lui Max Verstappen. Olandezul a fost urmat de coechipierul Sergio Perez și de Fernando Alonso (Aston Martin).

Cel mai rapid tur de circuit a fost realizat de Max Verstappen: 1:29.708, în turul 56.

Cum arată sezonul 2024 din Formula 1

1) MP din Bahrain / 2 martie / Câștigător Max Verstappen

2) MP din Arabia Saudită / 9 martie / Câștigător Max Verstappen

3) MP din Australia / 24 martie /Câștigător Carlos Sainz

4) MP din Japonia / 7 aprilie / Câștigător Max Verstappen

5) MP din China / 21 aprilie / Câștigător Max Verstappen

6) MP din Miami / 5 mai / Miami International Autodrome

7) MP din Emilia Romagna / 19 mai / Imola

8) MP din Monaco / 26 mai / Monaco

9) MP din Canada / 9 iunie / Gilles Villeneuve, Monteal

10) MP din Spania / 23 iunie / Barcelona, Montmelo

11) MP din Austria / 30 iunie / Spielberg

12) MP din Marea Britanie / 7 iulie / Silverstone

13) MP din Ungaria / 21 iulie / Hungaroring

14) MP din Belgia / 28 iulie / Spa-Francorchamps

15) MP din Olanda / 25 august / Zandvoort

16) MP din Italia / 1 septembrie / Monza

17) MP din Azerbaidjan / 15 septembrie / Baku

18) MP din Singapore / 22 septembrie / Marina Bay

19) MP din SUA / 20 octombrie / Texas, Austin

20) MP din Mexic / 27 octombrie / Autodromo Hermanos Rodriguez

21) MP din Sao Paulo / 3 noiembrie / Interlagos

22) MP din Las Vegas / 23 noiembrie / Las Vegas Strip Circuit

23) MP din Qatar / 1 decembrie / Lusail

24) MP din Abu Dhabi / 8 decembrie / Yas Marina.

