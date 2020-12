Simona Halep va participa la Australian Open 2021

Daily Telegraph, care citează Fox Sports, spune că astfel Simona (2 WTA) devine capul de serie cel mai important care confirmă prezența la competiția de la Melbourne.



Cel mai bun rezultat al Simonei la Australian Open a fost disputarea finalei la ediția din 2018 (pierdută în fața danezei Caroline Wozniacki). Anul acesta, Halep a ajuns până în semifinale, acolo unde a pierdut după un meci de mare luptă duelul cu Garbine Muguruza.



Programat inițial în perioada 18-31 ianuarie, Grand Slam-ul de la Melbourne va fi amânat cu trei săptămâni din cauza pandemiei de Covid-19 (8-21 februarie 2021).



