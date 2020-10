Iga Swiatek, după ce a câștigat Roland Garros-ul: "Cea mai mare provocare a mea, a fi constantă"

Iga Swiatek, prima jucătoare poloneză, atât la feminin cât şi la masculin, care a câştigat un turneu de Grand Slam, sâmbătă la Roland Garros, consideră că "cea mai mare provocare" a sa "va fi aceea de a fi constantă", relatează AFP citată de Agerpres.





"Este o experienţă care îmi schimbă viaţa", a descris Swiatek (19 ani) primul său trofeu din carieră.





"Sunt foarte mândră de mine. Am jucat extraordinar în ultimele două săptămâni. Dar nu mă aşteptam să câştig acest trofeu. Este extraordinar, este o experienţă care îmi schimbă viaţa. Cumva am sentimentul că scriu Istorie. Ştiu că multe lume mă va compara cu Agnieszka Radwanska (ex-nr.2 mondial retrasă din activitate). Dar trebuie să fiu constantă în următorii ani pentru a se putea spune că sunt cea mai bună jucătoare din Polonia, întrucât ea a reuşit mult timp să rămână la cel mai înalt nivel. Mai am multe de făcut", a spus Swiatek.





"Înainte de finală, am spus că îmi este indiferent dacă câştig sau pierd. De fapt, a fost atât de şocant pentru mine să o înving pe Simona (Halep, în optimi), încât am gândit că oricum este un turneu reuşit pentru mine. Chiar nu mai aveam aşteptări. Ştiam că va fi dificil în finală. Nu vroiam să fiu prea stresată, iar atunci mi-am spus că este prea puţin important, dar am încercat să cred. La final, chiar am profitat de moment. Nu pentru că îmi era indiferent dacă pierd sau câştig, ci pur şi simplu nu am vrut să mă gândesc tot timpul la asta. M-am concentrat pe lucrurile pe care ştiu să le fac, pentru că a câştiga, este de fapt consecinţa a ceea ce faci în fiecare moment", a adăugat Iga Swiatek.





Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (54 WTA) a câştigat sâmbătă finala probei feminine de simplu a turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-1, pe americanca Sofia Kenin (6 WTA), a patra favorită a competiţiei.





Swiatek, care furnizase o mare surpriză în optimile de finală, eliminând-o pe românca Simona Halep, numărul doi mondial şi principala favorită (6-1, 6-2), a obţinut prima victorie din carieră la un turneu de Grand Slam.