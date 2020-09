​Roland Garros: Irina Bara, în turul doi după ce a învins-o în două seturi pe Donna Vekic (favorită 26)

În turul următor, Irina Bara va juca împotriva belgiencei Alison Van Uytvanck (65 WTA), care a învins-o pe suedeza Rebecca Peterson (50 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-1.



Calificarea în turul al doilea îi asigură Irinei Bara un cec în valoare de 84.000 de euro și 70 de puncte în clasamentul WTA de simplu.



România are cinci jucătoare calificate în turul doi de la Paris: Simona Halep, Irina Begu, Patricia Ţig, Ana Bogdan și Irina Bara. În primul tur au fost eliminate Monica Niculescu și Sorana Cîrstea.

Simona Halep (2 WTA, cap de serie nr. 1) vs Irina Begu (72 WTA)Patricia Țig (58 WTA) vs Christina McHale (SUA, 81 WTA)Ana Bogdan (93 WTA) vs Sofia Kenin (SUA, 6 WTA, cap de serie nr. 4)Irina Bara (142 WTA) vs Alison Van Uytvanck (Belgia, 65 WTA)Dacă își vor câștiga meciurile, Ana Bogdan și Irina Bara se vor întâlni în turul trei.Este ediția cu numărul 118 a competiției de la Roland Garros, turneul disputându-se în perioada 27 septembrie - 11 octombrie 2020. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.