VIDEO WTA Strasbourg: Sloane Stephens, eliminată în primul tur / Rezultatele zilei și programul optimilor

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Lauren Davis (SUA) 6-2, 6-3

Zarina Diyas (Kazakhstan) vs Christina McHale (SUA) (4)6-7, 7-5, 7-6(3)

Nao Hibino (Japonia) vs Sloane Stephens (SUA/8) 6-2, 3-6, 6-1

Shuai Zhang (China) vs Ajla Tomljanovic (Australia) 3-6, 6-4, 6-2

Alizé Cornet (Franța) vs Polona Hercog (Slovenia) 6-3, 6-4

Elena Rybakina (Kazakhstan/5) vs Greet Minnen (Belgia) 7-5, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/7) vs Storm Sanders (Australia) 6-1, 6-0

Katerina Siniaková (Cehia) vs Bernarda Pera (SUA) 4-6, 7-6(3), 6-1

Anna Blinkova (Rusia) vs Myrtille Georges (Franța) 6-1, 6-2

Aryna Sabalenka (Belarus/4) vs Ellen Perez (Australia) 6-4, 6-3

Magda Linette (Polonia) vs Pauline Parmentier (Franța) 6-4, 6-3

