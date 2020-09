WTA Roma: Raluca Olaru și Anna-Lena Friedsam, învinse în finala de dublu

Perechea Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam a pierdut finala turneului Premier 5 de la Roma, cele două fiind învinse de dublul Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova (Taiwan/Cehia), favorite numărul unu.



Meciul a fost la discreția perechii Hsieh/Strycova, acestea impunându-se după o oră și 4 minute, scor 6-2, 6-2.

Pentru Hsieh şi Strycova este al patrulea trofeu din 2020, după cele obţinute la Brisbane, Dubai şi Doha.

Olaru și Friedsam vor primi 40.000 de euro şi 585 de puncte, în timp ce învingătoarele vor fi recompensate cu 62.520 de euro şi 900 de puncte.



Ultimul punct al finalei, dublă greșeală Raluca Olaru:



Dynamic Duo \uD83E\uDD17



Hsieh/Strycova capture a fourth title of the year 6-2, 6-2 over Friedsam/Olaru in Rome.@BaraStrycova | #IBI20 pic.twitter.com/rtXs54UsOa