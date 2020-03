Cum a aflat Sorana Cîrstea că turneul de la Indian Wells a fost anulat din cauza coronavirusului

Cu doar câteva zile înainte de startul competiției, organizatorii de la Indian Wells au anunțat anularea întrecerii din cauza pericolului reprezentat de coronavirus. Decizia a luat prin surprindere pe toată lumea, chiar și pe jucătoare. Kirsten Flipkens a fost printre primele care au aflat, iar apoi a "rostogolit" informația în mediul online.



Kirsten Flipkens s-a arătat nemulțumită de modul în care organizatorii au ales să comunice anularea turneului californian, belgianca precizând că sportivii au aflat vestea la fel ca toată lumea, de pe contul oficial al întrecerii.



Jucătoarea din Belgia i-a criticat pe contul personal de Twitter pe mai marii tenisului mondial.



Singura prezență a României pe tabloul principal de la Indian Wells, Sorana Cîrstea a aflat vestea anulării competiției Premier Mandatory de pe Twitter.

"WTA, nu puteai măcar să organizezi o întâlnire de urgență cu jucătoarele?", a scris Kirsten Flipkens pe Twitter.



Răspunsul Soranei Cîrstea a venit imediat: "Mulțumesc, Kirsten Flipkens, tocmai am aflat de pe Twitter (n.r. despre anularea IW)".

@WTA isnt the least you can do is organizing an emergency meeting with the players????