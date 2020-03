Stirea zilei în tenis: Turneul de la Indian Wells a fost anulat din cauza coronavirusului

Considerat de mulți drept "al cincilea turneul de Grand Slam", Indian Wells-ul nu-și va mai deschide porțile la ediția din 2020, anunțul fiind făcut de organizatori în noaptea de duminică spre luni. Este o lovitură importantă dată de coronavirus tenisului mondial, competiția "Masters" la ATP și "Premier Mandatory" la WTA fiind anulată.





"Suntem foarte dezamăgiți că turneul nu va avea loc la data stabilită, dar sănătatea și siguranța comunității locale, a fanilor, a jucătorilor, a voluntarilor, a sponsorilor, a tuturor angajaților și partenerilor comerciali și a tuturor celor implicați în turneu este cea care contează.

Suntem pregătiți să organizăm turneul la o altă dată și vom explora opțiunile existente" - Tommy Haas.

Steve Simon, CEO-ul WTA, a afirmat că a existat opțiunea disputării turneului fără spectatori, dar ea a fost respinsă în cele din urmă de către organizatorii competiției californiene.



The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV