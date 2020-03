VIDEO WTA Lyon: Jaqueline Cristian, eliminată de Sofia Kenin după ce a avut minge de meci

Jaqueline Cristian (174 WTA) a arătat un tenis încântător în confruntarea cu Sofia Kenin (5 WTA), principala favorită, din optimile turneului de la Lyon. Românca a câștigat la tie-break primul set și a avut minge de meci la 5-3 în actul al doilea. Campioana ultimei ediții de la Australian Open și-a adjudecat apoi următoarele patru game-uri din manșa secundă și s-a impus și în decisiv. A fost 6-7(5), 7-5, 6-4 pentru Kenin, după o luptă de două ore și 31 de minute.





Grație parcursului de la Lyon, Jaqueline Cristian a urcat 12 poziții în clasamentul WTA, până pe locul 162, cea mai bună clasare a carierei.







În sferturi, Kenin se va duela cu franțuzoaica Oceane Dodin (130 WTA), care a beneficiat de retragerea elvețiencei Jil Belen Teichmann (66 WTA) înainte de startul partidei.





Ce a spus Sofia Kenin





"Este o jucătoare dificilă, am luptat pentru fiecare punct. N-am jucat cel mai bun tenis al meu, însă ea a fost la nivel înalt și mă bucur mult că am putut să câștig. Am jucat dublu cu ea în urmă cu câțiva ani, la Strasbourg. Ne-am antrenat de câteva ori împreună și știam ce poate.





Da, sigur că o cunosc (n.r. pe Oceane Dodin, adversara din sferturi), dar nu am jucat niciodată cu ea. Nici nu m-am antrenat cu ea. Va fi un meci interesant și abia aștept să joc acea partidă", a declarat Sofia Kenin, la interviul de pe teren.





Statistica partidei Kenin vs Cristian:





Ași: 4-11

Duble greșeli: 6-4

Puncte câștigate cu primul serviciu: 68% (59/87) - 70% (44/63)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 44% (14/32) - 46% (21/46)

Puncte de break salvate: 67% (8/12) - 57% (8/14)

Puncte de break câștigate: 43% (6/14) - 33% (4/12)

Total puncte câștigate: 51% (117/228) - 49% (111/228)

Durata partidei: 2h 31min.







a fost eliminată joi tot în optimi, iar a pierdut în primul tur. România a rămas fără nicio reprezentanta în proba de simplu de la Lyon. Irina Bara a fost eliminată joi tot în optimi, iar Ana Bogdan a pierdut în primul tur.





Aflat la prima ediție, turneul de la Lyon face parte din categoria International și se dispută pe hard, în perioada 2-8 martie. Competiția este dotată cu premii totale în valoare de $251,750.







Rezultatele înregistrate joi în optimi:





Sofia Kenin (USA/N.1) - Jaqueline Cristian (ROU) 6-7 (5/7), 7-5, 6-4

Océane Dodin (FRA) - Jil Teichmann (SUI/N.6) (forfait)

Darya Kasatkina (RUS/N.7) - Irina Maria Bara (ROU) 6-3, 6-2

Viktória Kužmová (SVK/N.8) - Tereza Martincová (CZE) 6-4, 4-6, 6-4







Ultimul punct al partidei Kenin vs Cristian:



She gets it \uD83D\uDCAA@SofiaKenin books her place in the #Open6emeSensML quarterfinal by moving past Cristian, 6(5)-7, 7-5, 6-4. pic.twitter.com/qdTz2yX8fe — WTA (@WTA) March 5, 2020