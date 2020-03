VIDEO Rafael Nadal, învingător pentru a treia oară la Acapulco - Titlul cu numărul 85 pentru spaniol

​Rafael Nadal (2 ATP), principalul favorit, a avut o misiune ușoară în lupta pentru al 85-lea său titlul din carieră. Spaniolul l-a învins pe americanul Taylor Fritz (35 ATP) într-o oră și 14 minute, scor 6-3, 6-2, impunându-se astfel pentru a treia oară la turneul de la Acapulco (Mexic).

În finala competiției mexicane, Nadal nu și-a pierdut niciodată serviciul (a salvat singura minge de break a americanului, la 3-2 în setul doi) și a avut procentaje de 83% (24/29) la punctele câștigate cu primul serviciu și 76% (13/17) la cele câștigate cu doi-ul.



Ibericul a fructificat trei din cele șapte mingi de break avute, una în primul set, la scorul de 4-3, și celelalte două în manșa secundă, la 2-2 și 4-2. Fritz a fost superior la capitolul ași (10 vs 1).



Nadal are acum un bilanț de 20 de victorii și doar două înfrângeri la Acapulco. El li s-a alăturat lui David Ferrer și Thomas Muster, singurii doi jucători de până acum care câștigaseră turneul de la Acapulco la simplu de cel puțin trei ori.

Nadal a mai cucerit turneul din Mexic în 2005 și 2013, când competiția s-a disputat pe zgură.

În vârstă de 33 de ani, Rafael Nadal și-a îmbogățit impresionantul palmares cu al 85-lea titlu. Ultimul turneu la care se impusese ibericul a fost anul trecut, la US Open (al 19-lea său titlu de Grand Slam).



Taylor Fritz (22 de ani) s-a aflat la a cincea finală din carieră. El are un singur titlu în palmares, la Eastbourne (în 2019). Americanul a mai ajuns în ultimul act la turneele de la Los Cabos, Atalanta (2019) și Memphis (2016).

"Nu aș putea fi mai fericit. Am jucat un turneu minunat de la început până la sfârșit. Acapulco a fost primul mare titlu pe care l-am câștigat în carieră mea, așa că să mă aflu aici după 15 ani este uimitor. Nu pot să mulțumesc suficient celor care mă fac să mă simt ca acasă de fiecare dată", a spus Nadal.

"După ce nu am mai concurat de la Australian Open, este o săptămână importantă pentru mine și un moment important. Am jucat solid, cu intensitatea și pasiunea potrivită, iar forehand-ul meu a funcționat bine", a mai precizat spaniolul.



Pentru victoria de la Acapulco, Nadal va primi 500 de puncte ATP și un cec în valoare de $372,785. Fritz va fi recompensat cu 300 de puncte ATP și un premiu de $187,110.



Clasamentul all-time al jucătorilor cu cele mai multe titluri ATP

1. Jimmy Connors 109

2. Roger Federer 103

3. Ivan Lendl 94

4. Rafael Nadal 85

5. Novak Djokovic 79



Ultimul punct al finalei de la Acapulco:



From the youngest champion in 2005 to the oldest champion in 2020!@RafaelNadal, what a superstar \uD83D\uDE4C#AMT2020 pic.twitter.com/uay6R5qC8P